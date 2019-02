Acusan de abuso sexual a ex presidente de Costa Rica

Costa Rica

La psiquiatra y activista antinuclear Alexandra Arce von Herold acusó a Óscar Arias Sánchez premio Nobel de la Paz en 1987 y ex presidente de Costa Rica en dos ocasiones, de agredirla sexualmente a finales del 2014, cuando ambos se reunían de forma frecuente para hablar sobre un próximo evento en Viena.

La acusadora presentó una denuncia ante fiscales federales de Costa Rica el pasado lunes y emitió una declaración, so pena de perjurio, pidiendo que se imputara a Arias Sánchez de agresión sexual, además de que von Herold no busca una reparación por daños civiles, según una copia de la denuncia citada por el diario The New York Times.

Arias Sánchez, de 78 años de edad, ganó el Premio Nobel de la Paz en 1987 por haber negociado un plan para poner fin a las guerras civiles en América Central. Según el NYT continúa siendo la figura más poderosa de Costa Rica, que dirigió dos veces -de 1986 a 1990 y 2006 a 2010- y donde continúa dirigiendo una fundación que promueve la paz y la democracia.

Arce von Herold aseguró que estaba en la casa de Arias Sánchez hace 4 años para hablar sobre un próximo evento antinuclear en Austria, cuando el ex mandatario se acercó por detrás de ella, le tocó los pechos y le metió las manos en la falda, penetrándola con los dedos.

Mire además: El Salvador: Tramitan otra orden de difusión roja contra Mauricio Funes

“Se fue, angustiada, y contó a varias personas lo que había sucedido, a veces llorando. Entre ellos se encontraban colegas y su hermano, quien dijo que durante semanas después, era como si tuviera el trastorno de estrés postraumático y no se sentía segura.”, dice una nota del diario neoyorquino, que informó del hecho.

La psiquiatra asegura que Arias Sánchez se aprovechó de ella, además de que, dijo, se arrepiente de no haberse defendido, porque estaba “demasiado impactada”. Asimismo, le comentó al NYT que había conocido al ex presidente por medio de su madre, ex legisladora del mismo partido que él.

“Me congelé, no sabía qué hacer”, dijo. “Estaba tan en shock. Eso nunca me había pasado”. Arce von Herold señaló que lo único que se le ocurrió hacer en ese momento fue gritarle: “¡Está casado!”. La activista que se reunió con una integrante del Congreso a quien conocía y que le contó lo sucedido.

El mismo día, Arce von Herold llamó a su novio, quien vive en Francia, y le contó lo sucedido. “De inmediato confié en Alex […] Nunca dudé de lo que ella me dijo”, señaló en entrevista con el rotativo neoyorquino, Jean Marie Collin, el novio de la supuesta víctima, quien trabaja en un hospital público en San José, capital de Costa Rica.

Le puede interesar: El Salvador: Partidos apoyarán a Nayib Bukele si sus planes benefician a la población

La psiquiatra y activista comentó que no hizo pública su denuncia antes porque la idea de presentar una acusación formal en contra de alguien tan poderoso parecía impensable, previo a que el movimiento #MeToo obligara a la rendición de cuentas en Estados Unidos y varios hombres famosos tuvieran que responder a las acusaciones de acoso y abuso sexual en su contra.

A través de un comunicado enviado por su abogado, Rodolfo Brenes, el ex presidente costarricense aseguró que era inocente y que se defendería ante el tribunal. “Niego categóricamente las acusaciones hechas en mi contra […] Nunca he actuado de una manera que no haya respetado la voluntad de ninguna mujer”, aseveró.

Esta acusación contra Arias Sánchez se suma a otras de prevaricación, por su decisión en 2008, de permitir un proyecto minero canadiense en un corredor ecológico antes de que terminaran de hacerse los estudios de impacto medioambiental. Ese caso ya procedió a audiencias preliminares y el ex mandatario está en espera de que un tribunal determine si será enjuiciado.

(Visited 7 times, 8 visits today)