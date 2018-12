Autoridades mexicanas marcan a niños hondureños en la frontera con EEUU (VIDEO)

Estados Unidos

Autoridades en México empezaron este lunes en horas tempranas a marcar en el brazo a los migrantes de la caravana con un número en la frontera con los Estados Unidos.

Los centroamericanos esperan en la frontera entre Juárez y Texas para solicitar asilo en EEUU, generando repudio e indignación en redes sociales.

Las imágenes se hicieron virales en las últimas horas, después de evocar prácticas de los campos de concentración nazi donde se tatuaba una numeración a los judíos cautivos.

Children, with numbers on their arms & their lives on the line wait to cross into the US from Juarez, Mexico. More tonight with @Lawrence on @TheLastWord #MSNBC pic.twitter.com/J4k7NWwNzP

— Cal Perry (@CalNBC) 15 de diciembre de 2018