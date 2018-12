Cancelación de visas a personal de CICIG provoca reacción de Congresistas de EE. UU.

Estados Unidos

Los congresistas estadounidense Eliot Engel y Norma Torres ser pronunciaron por el caso del retiro de visas al persona de CICIG en Guatemala.

No obstante, no es la primera vez que Engel expresa su apoyo a la CICIG.

RM @RepEliotEngel : Continued #Guatemala gov’t obstruction of @CICIGgt investigations by not renewing visas of key staff is unacceptable. The international community is closely monitoring. https://t.co/mWDwrqrfot

Por su parte, la Congresista Norma Torres opinó que las acciones contra la CICIG serían sancionables.

I traveled to New Mexico with my @HispanicCaucus colleagues to find answers and #JutsiceforJakelin. Sadly this is not a priority for the government of Guatemala. They are too busy protecting themselves & their friends from criminal prosecution.

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) 18 de diciembre de 2018