Cerca de 1.000 migrantes son retenidos debajo de un puente en EEUU

Estados Unidos

Unas impactantes imágenes grabadas este domingo por drones muestran a cerca de mil migrantes ilegales retenidos debajo de un puente por la Patrulla Fronteriza de EE.UU. en la ciudad de Mission, en Texas, en medio de la crisis migratoria que atraviesa el país norteamericano.

«Este es el grupo más grande de migrantes que hemos visto retenidos por la Patrulla Fronteriza bajo el puente Anzalduas, en Mission, Texas. Parece que podría ser de hasta 1.000 personas», señaló en un tuit el periodista de Fox News, Bill Melugin.

La grabación aérea, que muestra a un grupo masivo de personas debajo del viaducto, fue captada, al parecer, cerca de Río Grande, donde se ubica una Popular Zona de paso de México в EE.UU.

Poco después de que se difundieran las imágenes en redes sociales, varios legisladores republicanos criticaron la atención que ha prestado la Administración de Joe Biden a la crisis migratoria y al aumento de cruces fronterizos ilegales.

«Una catástrofe Absoluta de Joe Biden, Kamala Harris y los demócratas de la Cámara y el Senado», escribió Elise Stefanik, miembro de la Cámara de Representantes por el estado de Nueva York.

El republicano Ted Cruz, senador por Texas, también se expresó en la misma línea y señaló que estas imágenes evidencian el «verdadero desastre que continúa desarrollándose en la frontera». «Gracias a Biden y Harris, en lugar de una frontera segura, es una puerta giratoria de la que hasta ahora más de 800.000 extranjeros ilegales se han aprovechado desde que asumieron el cargo», lamentó.

El pasado mes de junio, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) registró 188.829 encuentros policiales en la frontera terrestre suroeste, lo que representa un aumento del 571 % con respecto al mismo mes en 2020, según escribieron la semana pasada los legisladores Henry Cuellar y Lindsey Graham en una carta al presidente. En su misiva instan a Biden a tomar las medidas necesarias para afrontar lo que consideran «una emergencia humanitaria y de seguridad pública», recogen medios locales.

NEW: This is the largest group of migrants we’ve ever seen being held by Border Patrol under Anzalduas Bridge in Mission, TX. Looks like it could be up to 1,000 people. We can only get a look at the area with our drone. There’s a popular Rio Grande crossing area nearby. @FoxNews pic.twitter.com/AsAygsO966

— Bill Melugin (@BillFOXLA) August 1, 2021