China responde a guerra comercial de EEUU con más aranceles

China

China impone aranceles a bienes importados de Estados Unidos por valor de 60.000 millones de dólares en represalia por las sanciones comerciales del presidente Trump de la semana pasada.

Los aranceles ya existían pero el gobierno de Trump los subió del 10% al 25%. Este movimiento llegó en mitad de una ronda de negociaciones que buscaba poner fin al conflicto comercial entre los dos países que dura ya casi un año.

China espera, pese a la medida, que las dos partes «puedan volver a sentarse a la mesa de negociaciones, trabajar juntos y encontrarse en un punto medio basándose en el respeto muto y la igualdad».

A primera hora de este lunes Trump advirtió al presidente chino Xi Jinging en Twitter que China “saldrá muy lastimada” si no llegan a un acuerdo comercial. El mandatario estadounidense añadió que “¡tenían un gran acuerdo, casi completado y se echaron para atrás (China)!”.

I say openly to President Xi & all of my many friends in China that China will be hurt very badly if you don’t make a deal because companies will be forced to leave China for other countries. Too expensive to buy in China. You had a great deal, almost completed, & you backed out!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de mayo de 2019