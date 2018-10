Donald Trump acusa a Honduras, Guatemala y El Salvador de “asaltar” Estados Unidos

En varios tuits en su perfil de la red social, Trump calificó la llegada de migrantes como un “asalto a nuestro país” y culpó de ello a Guatemala, Honduras y El Salvador porque sus líderes “no están haciendo lo suficiente para detener este flujo masivo de personas, que incluye a criminales”, escribió.

I am watching the Democrat Party led (because they want Open Borders and existing weak laws) assault on our country by Guatemala, Honduras and El Salvador, whose leaders are doing little to stop this large flow of people, INCLUDING MANY CRIMINALS, from entering Mexico to U.S….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de octubre de 2018

El martes el presidente estadounidense ya había amenazado con cortar las ayudas económicas que el país otorga a Honduras ante la llegada de miles de migrantes, muchos de ellos hondureños, que el sábado 12 de octubre salieron de la ciudad hondureña de San Pedro de Sula para dirigirse a Estados Unidos y solicitar asilo.

Lea aquí: Trump advierte también a Guatemala y El Salvador sobre caravana de migrantes

Según organizaciones civiles, esta caravana la conforman unos 2.000 hombres, mujeres adultas, así como adolescentes y niños. El miércoles, el grupo llegó ya a territorio mexicano.

Los gobiernos de Guatemala y México advirtieron que no permitirán el paso por sus fronteras a quienes no cuenten con documentos migratorios y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, pidió a los hondureños que forman parte de la caravana que desistan de sus planes y no pongan en riesgo sus vidas.

La frontera como prioridad

Trump, en sus tuits publicados el jueves, afirmó que la frontera sur era una de sus prioridades como presidente, mucho más que los tratados comerciales, porque a través de ella “están llegando criminales” y drogas.

Y dijo que espera que México sepa controlar su frontera norte.

….The assault on our country at our Southern Border, including the Criminal elements and DRUGS pouring in, is far more important to me, as President, than Trade or the USMCA. Hopefully Mexico will stop this onslaught at their Northern Border. All Democrats fault for weak laws! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de octubre de 2018

Mire además: Jimmy Morales responde a amenazas de Trump por caravana de migrantes