Donald Trump amenaza a México sino detiene «invasión» de inmigrantes

Estados Unidos

«La gente ha estado diciendo durante años que deberíamos hablar con México. El problema es que México es un ‘abusador’ respecto a EE.UU., que toma pero nunca da», afirmó el mandatario en un tuit, agregando que «así ha sido durante décadas».

People have been saying for years that we should talk to Mexico. The problem is that Mexico is an “abuser” of the United States, taking but never giving. It has been this way for decades. Either they stop the invasion of our Country by Drug Dealers, Cartels, Human Traffickers….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2019