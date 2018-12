Donald Trump amenaza de nuevo a Honduras, Guatemala y El Salvador: “Se han aprovechado por años de EEUU”

Estados Unidos

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este viernes a Honduras, El Salvador y Guatemala con cortar la ayuda, ya que no hacen nada por Estados Unidos.

A través de su cuenta de Twitter el mandatario estadounidense comentó que los países centroamericanos se han aprovechado durante años de la nación del norte.

…..Honduras, Guatemala and El Salvador are doing nothing for the United States but taking our money. Word is that a new Caravan is forming in Honduras and they are doing nothing about it. We will be cutting off all aid to these 3 countries – taking advantage of U.S. for years!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de diciembre de 2018