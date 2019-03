Donald Trump anuncia su primer veto a resolución del Congreso por muro

Washington, Estados Unidos

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció su veto a la resolución del Congreso en contra de la emergencia nacional decretada para financiar el muro en la frontera con México, a tan solo minutos de que fuese aprobada por el Senado, con el apoyo de 12 diputados republicanos.

I look forward to VETOING the just passed Democrat inspired Resolution which would OPEN BORDERS while increasing Crime, Drugs, and Trafficking in our Country. I thank all of the Strong Republicans who voted to support Border Security and our desperately needed WALL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 de marzo de 2019