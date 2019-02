“Donald Trump es mentiroso racista y estafador” asegura su ex abogado Michael Cohen (EN VIVO)

Estados Unidos

Michael Cohen, el exabogado personal del presidente Donald Trump, acusó hoy a su antiguo jefe de “racista”, “estafador” y de ser un “tramposo”, así como aseguró que Trump conocía de antemano que WikiLeaks publicaría correos electrónicos que perjudicaban la campaña presidencial de su rival Hillary Clinton en su comparecencia ante un comité del Congreso.

“Antes de seguir adelante, quiero disculparme a cada uno de ustedes y con el Congreso en general. La última vez que comparecí ante el Congreso vine a proteger al Señor Trump. Hoy estoy aquí para decir la verdad sobre el Trump”, manifestó.

Tras esa disculpa, el ex letrado del mandatario calificó a Trump de “racista”.

“Trump es un racista. El país ha visto al señor Trump cortejar a los supremacistas y blancos radicales. Ustedes lo escucharon llamar “países a mierda” a las naciones más pobres. En privado, es aún peor. Una vez me preguntó si podía nombrar un país dirigido por una persona negra que no fuera un lugar de “mierda”. Esto fue cuando Barack Obama era presidente de EEUU.

También acusó de Trump de saber que su colaborador Roger Stone, también procesado, estaba en contacto con WikiLeaks antes de la publicación de los correos pirateados al partido demócrata durante la campaña de 2016.

“Días antes de la convención demócrata, estaba en la oficina de Trump cuando su secretaria dijo que Roger Stone estaba al teléfono. Trump puso a Stone en altavoz. Stone dijo a Trump que acababa de hablar con Julian Assange”, asegurará Cohen. En esa conversación, Assange le dijo a Stone que en un par de días filtraría correos que “perjudicarían la campaña de Hillary Clinton”, a lo que Trump habría respondido: “¿No sería genial?”.

Del mismo modo el exabogado del presidente entregó documentos al comité, como copias de un cheque que, según él, recibió como reembolso al pago que realizó a la actriz porno Stormy Daniels para cubrir el presunto idilio con Trump.

“Trump es un tramposo. Me pidió que le pagara a una actriz de cine para adultos con la que había tenido un idilio y mentir a su esposa sobre ello, y lo hice. Mentir a la primera dama es uno de mis mayores lamentos. Ella es amable, buena persona. La respeto mucho y no se lo merecía”, aseguró Cohen.

El ex abogado también se refirió a las supuestas estafas de Trump como inflar o desinflar sus activos financiaeros cuando le convenía o no.

“Según mi experiencia, el señor Trump inflaba sus activos totales cuando quería lograr ciertos propósitos como tratar de figurar entre las personas más ricas de la lista Forbes, y desinflar sus activos para reducir su declaración de impuestos sobre bienes raíces”, señaló Cohen.

Cohen también admitió que en el pasado mintió al Congreso sobre los negocios de Trump en Rusia

“En conversaciones que tuvimos durante la campaña, mientras yo negociaba para él en Rusia, me miraba a los ojos y me decía ‘no hay negocios en Rusia’ y luego salía en público y mentía a los estadounidenses diciendo lo mismo. A su manera, me estaba diciendo que mintiese”, aseveró Cohen.

El ex letrado del presidente concluyó su alocución disculpándose ante los estadounidenses “por trabajar activamente por esconder la verdad sobre Trump cuando más la necesitaban”.

El presidente había reaccionado antes de la comparencia de Cohen porque parte de sus declaraciones se filtraron a la prensa.

Trump, que se encuentra en Vietnam para su segundo encuentro con el líder norcoreano Kim Jong Un, ha dicho en Twitter que su exabogado miente.

“Está mintiendo para reducir su tiempo en prisión”, aseveró el mandatario, quien recordó que Cohen acaba de ser “inhabilitado” como abogado en Nueva York y aseguró que “ha hecho cosas malas no relacionadas con Trump”.

Michael Cohen was one of many lawyers who represented me (unfortunately). He had other clients also. He was just disbarred by the State Supreme Court for lying & fraud. He did bad things unrelated to Trump. He is lying in order to reduce his prison time. Using Crooked’s lawyer!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de febrero de 2019