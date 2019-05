Donald Trump niega haber perdido mil millones de dólares

Estados Unidos

“La información, muy antigua y muy inexacta, es un trabajo de Fake News“, escribió el presidente estadounidense después de la publicación del artículo, basado en documentos fiscales.

Según la investigación del NYT, el estado financiero del magnate de bienes raíces y sus sociedades era catastrófico en ese momento.

El diario neoyorquino señaló que las aparentes pérdidas de Trump fueron tan grandes que logró evitar pagar impuestos durante ocho de los 10 años considerados.

En respuesta, Trump aseguró que durante los años 80 y 90, los promotores inmobiliarios recurrían a la práctica de depreciar sus activos tanto como fuera posible para mostrar pérdidas y no pagar impuestos.

“Es una práctica común”, añadió.

El informe se dio a conocer luego que el Tesoro de Estados Unidos les negara a los legisladores demócratas las declaraciones de impuestos más recientes del presidente estadounidense.

Real estate developers in the 1980’s & 1990’s, more than 30 years ago, were entitled to massive write offs and depreciation which would, if one was actively building, show losses and tax losses in almost all cases. Much was non monetary. Sometimes considered “tax shelter,” ……

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de mayo de 2019