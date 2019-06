EEUU arrestó grupo récord de más de mil migrantes en frontera con México (VIDEO)

Estados Unidos

Por medio de su cuenta de Twitter, el presidente de los Estados Unidos acompañó su mensaje con un video de más de dos minutos que muestra decenas de siluetas cruzando una barrera.

“Ayer (miércoles), los agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron al mayor grupo de extranjeros ilegales: 1.036 personas que cruzaron ilegalmente la frontera en El Paso alrededor de las 04H00”, detalló.

Trump cerro su tuit fustigando a los legisladores demócratas, quienes “deben apoyar a nuestra increíble Patrulla Fronteriza y finalmente arreglar las lagunas en nuestra frontera”.

Yesterday, Border Patrol agents apprehended the largest group of illegal aliens ever: 1,036 people who illegally crossed the border in El Paso around 4am. Democrats need to stand by our incredible Border Patrol and finally fix the loopholes at our Border! pic.twitter.com/6K1rIUzorM

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de mayo de 2019