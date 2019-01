EEUU bloquea $7,000 millones a petrolera estatal de Venezuela

Washington, Estados Unidos

La petrolera estatal de Venezuela, PDVSA tiene bloqueado $7,000 millones, como parte de las sanciones de Estados Unidos hacia Nicolás Maduro.

La información fue dada a conocer por Steven Mnuchin, secretario del Tesoro. Las acciones impiden a Maduro desviar activos de Venezuela hasta que el gobierno pueda ser transferido a un gobierno de transición o uno elegido bajo normas democráticas.

No obstante, Mnuchin aclaró que la filial PDVSA en Estados Unidos, continuará operando, siempre y cuando las ganancias sean depositadas en cuenta bloqueada en la Unión Americana.

Por lo tanto, “con efecto inmediato, en cualquier compra de petróleo venezolano, el dinero tendrá que ir a cuentas bloqueadas”.

Esta acción bloqueará 7 mil millones de dólares en activos venezolanos y reducirá las exportaciones del país en 11 mil millones de dólares durante el próximo año, indicó de su lado John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

Today the U.S. determined that persons operating in #Venezuela’s oil sector may now be subject to sanctions. @PDVSA has been designated for sanction. These actions prevent the #Maduro regime from further plundering Venezuela’s assets and natural resources. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/oPdLLs19LI

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 28 de enero de 2019