EEUU: Fracasa proyecto de ley migratorio presentado por republicanos

Estados Unidos

La Cámara Baja rechazó el proyecto de ley sobre inmigración del Partido Republicano el miércoles después de semanas de negociaciones y un respaldo de último momento del presidente Donald Trump.

Esto se produjo horas después de que Trump revirtiera el rumbo e instó a los republicanos a respaldar la legislación después de decirles la semana pasada que no se molestaran con eso.

“LOS REPUBLICANOS DE CASA DEBEN PASAR LA FACTURA FUERTE DE INMIGRACIÓN, CONOCIDA COMO GOODLATTE II, EN SU TARDE, VOTEN HOY, AUNQUE LOS DEMANDES NO DEJARAN PASAR EN EL SENADO. EL PASO DEMUESTRA QUE QUEREMOS FRONTERAS FUERTES Y SEGURIDAD MIENTRAS QUE LOS DEMOS QUIEREN FRONTERAS ABIERTAS = CRIMEN. ¡GANAR!

HOUSE REPUBLICANS SHOULD PASS THE STRONG BUT FAIR IMMIGRATION BILL, KNOWN AS GOODLATTE II, IN THEIR AFTERNOON VOTE TODAY, EVEN THOUGH THE DEMS WON’T LET IT PASS IN THE SENATE. PASSAGE WILL SHOW THAT WE WANT STRONG BORDERS & SECURITY WHILE THE DEMS WANT OPEN BORDERS = CRIME. WIN!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de junio de 2018