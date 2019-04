EEUU: Migrantes están formando familias falsas para cruzar la frontera

Estado Unidos

A través de su cuenta de Twitter, alertó que esta situación podría prestarse a otros delitos, como la falsificación de documentos o el tráfico de niños en la frontera.

Se están formando familias falsas para cruzar nuestra frontera y evitar su detención. ICE está trabajando con la Patrulla Fronteriza para evitar que individuos, bandas y organizaciones faciliten el tráfico de niños y la falsificación de documentos para entrar a EE.UU.

Asimismo, indicó en un segundo tuit que están utilizando herramientas especializadas para desmantelar las redes criminales y evitar que se sigan cometiendo estos ilícitos.

Lea: México dejó atrás política migratoria de «puertas abiertas»

ICE está aplicando datos científicos para identificar, quebrantar y desmantelar las redes potenciales de contrabandistas de niños sin compañía.

Fake families are being formed to cross our border and avoid detention. ICE #HSI is working with @CBP to stop individuals, networks and organizations facilitating child smuggling and document fraud to illegally enter the U.S.

— ICE (@ICEgov) 29 de abril de 2019