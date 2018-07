EEUU: primera dama de Honduras visita centros de detención en Texas (VIDEO)

“Los coyotes son delincuentes que se aprovechan de la necesidad de estas personas” dice Primera Dama.

Estados Unidos

La Fuerza de Tarea de Atención al Migrante, encabezada por la primera dama, Ana García recorrió hoy la frontera entre McAllen (Texas) y la ciudad de Reynosa (México) para conocer los riesgos que enfrentan los migrantes al cruzar el rio Bravo.

La esposa del presidente Juan Orlando Hernández se encuentra en McAllen, en una gira de dos días a fin de constatar que se cumple la orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump, en la que ordena la no separación de las familias.

Por lo anterior, inmediatamente después de que llegó a McAllen se trasladó a la Patrulla Fronteriza, donde se reunió con el jefe de esta unidad, Manuel Padilla, quien le explicó las acciones que se están ejecutando en las detenciones.

Ana de Hernández, manifestó que las familias no están siendo separadas, “lo que está pasando ahora, y esto para que las familias hondureñas que les ha cruzado la idea de venirse, quiero que sepan que cada vez más la política migratoria se ha ido endureciendo”.

“Una de las primeras cosas que quisimos constatar es que en efecto ya no existe la implementación de la política ‘Tolerancia Cero’ en cuanto a la separación de las familias. Pudimos recorrer el Centro de Procesamiento y verificamos que las familias se mantienen unidas, hay un número importante que se mantienen con sus hijos, y los menores varones están a un lado y las niñas a otro lado”, declaró la Primera Dama.



García de Hernández reiteró que las familias no están siendo separadas, “lo que está pasando ahora, y esto para que las familias hondureñas que les ha cruzado la idea de venirse, quiero que sepan que cada vez más la política migratoria se ha ido endureciendo, que no separen a las familias no significa que no los van a detener, de hecho son detenidas y algunas ubicadas en diferentes centros de detención familiar, donde deben permanecer algún tiempo mientras sus procesos son llevados a cabo por un juez de migración”.

Dijo que se reunió con las autoridades de la Patrulla Fronteriza, quienes aportaron mucha información y se comprometieron a trabajar de la mano para apoyar a los migrantes hondureños.

Citó que Manuel Padilla, jefe de Patrulla Fronteriza del sector Del Valle del Río Grande en McAllen, le explicó en el Centro de Procesamiento Centralizado, los cambios en la dinámica del flujo migratorio en las fronteras.

La esposa del presidente Juan Orlando Hernández, aconsejó que “después de lo que visto esta mañana, que como lo he dicho es un tema evidentemente humano, he visto los rostros de los niños y miré sus preocupaciones, estas son historias de la vida real, por lo que el tema migratorio no debe ser visto en función de las cifras, sino lo que está detrás que es la vida de los compatriotas”.

Concluyó que la migración es un tema de responsabilidad compartida, por lo que insistió que el gobierno de EEUU les ha prestado toda la colaboración durante su recorrido por los centros de detención.

