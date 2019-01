EEUU sanciona a petrolera de Nicaragua subsidiaria de Venezuela

Estados Unidos

El Asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, anunció este miércoles que Washington sancionó a la empresa Alba de Nicaragua S.A. (ALBANISA).

Las sanciones que recayeron sobre esta empresa forman parte de las medidas tomadas contra la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), de la cual es subsidiaria, impuestas el pasado lunes.

En un mensaje en Twitter, Bolton dijo que ALBANISA es el “fondo fangoso del régimen corrupto del, presidente nicaragüense, Daniel Ortega”.

El lunes pasado, Bolton, junto al secretario del Tesoro Steven Mnuchin, anunció el congelamiento de unos 7 millones de dólares en activos de PDVSA, en adición a una pérdida estimada de 11 millones de dólares de sus exportaciones durante los próximos años.

Las medidas de Washington contra Venezuela se endurecen luego de la autoproclamación del diputado Juan Guaidó como “presidente encargado” del país suramericano, acción que fue reconocida por Estados Unidos.

Al congelamiento de los fondos de PDVSA, se suma la entrega del control a Guaidó de los activos del Gobierno venezolano en los bancos de Estados Unidos, medida tomada por el Departamento de Estado estadounidense.

