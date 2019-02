EEUU: Tiroteo en Illinois deja varios heridos

Estados Unidos

Se reporta un tiroteo que dejó como resultado cuatro policías heridos y varios civiles.

Alrededor hay varias ambulancias aguardando por si se encuentras más ciudadanos lesionados.

De acuerdo con los primeros informes, el tirador sería un ex empleado, descontento por haber sido despedido.

Pese a la gran presencia policial, el individuo aún no ha sido capturado.

Breaking: Police and SWAT are responding to a shooting at Henry Pratt Manufacturing Company in Aurora, Illinois. Reports indicate that multiple people have been shot and the suspect is on the loose. Schools in the area are on lockdown. https://t.co/lCnDhuldQk

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) 15 de febrero de 2019