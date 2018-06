EEUU: Varios muertos en un tiroteo en periódico de Maryland

La policía del condado dijo al Baltimore Sun que en el lugar hay un tirador activo, mientras los servicios de emergencias informaron que respondían a un “tiroteo” en el lugar.

WATCH: People seen walking out of Capital-Gazette building in Annapolis, Maryland, after reports of an active shooter. pic.twitter.com/9tLM9ldDb6

Mientras el edificio era evacuado, la policía registraba el lugar en busca del tirador.

Phil Davis, un reportero de Capital Gazette, dijo que varias personas habían recibido disparos. “No puedo decir mucho ni quiero declarar a nadie muerto, pero es malo”, escribió en su cuenta de Twitter desde el lugar. La policía no informó sobre las víctimas de inmediato.

Gunman shot through the glass door to the office and opened fire on multiple employees. Can’t say much more and don’t want to declare anyone dead, but it’s bad.

— Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28 de junio de 2018