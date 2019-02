El Salvador: Partidos apoyarán a Nayib Bukele si sus planes benefician a la población

El Salvador

El presidente electo en El Salvador, Nayib Bukele, no encontrará oposición en la Asamblea Legislativa, siempre y cuando las iniciativas que les presente para su aprobación vayan en beneficio de la ciudadanía, así lo dieron a conocer varios diputados del Congreso salvadoreño.

El PCN y el PDC, partidos que formaron coalición con ARENA para participar en las pasadas elecciones presidenciales, afirman que no buscarán ningún tipo de “venganza”, que su objetivo es tener consenso en proyectos que solucionen los problemas de los salvadoreños.

“El evento electoral ha dejado un mensaje, la población habló, no tenemos por qué hablar de revanchismo, tenemos que ver las soluciones a los problemas. Hay que revisar la agenda y ver en qué podemos apoyar, aquello que no tenga los suficientes elementos por los cuales no nos convenza, daremos nuestra opinión, pero no venir a que hagamos revanchismo, alianzas en los Congresos no hay, aquí es un diálogo y debate permanente y buscar resolver los problemas del país”, manifestó el diputado Mario Ponce, del PCN.

Lea aquí: EEUU ofrece a poyo a presidente electo de El Salvador

Por su parte, el presidente de la Asamblea, Norman Quijano, de ARENA, afirmó que Bukele tendrá todo el apoyo de la bancada arenera en planes positivos que dejen beneficios para la población, pero no en “medidas atolondradas, medidas que vayan en contra de los niveles de endeudamiento del país, ¿a qué me refiero? que tiendan así como sucedió con la Alcaldía de San Salvador, que quedó totalmente destruida, si piensa que así hará con el país, aquí no encontrará ni un tan solo voto”, afirmó Quijano.

Sin embargo, las diputadas de ARENA, Milena Mayorga y Patricia Valdivieso, expresaron que así como ellas, hay varios legisladores del partido tricolor que están por apoyar al nuevo Presidente cuando en junio asuma su cargo, en asuntos de interés nacional, aunque la dirección del partido no lo consienta.

“No podemos ser una oposición necia, absurda, solamente bloquear por bloquear, tenemos que empezar a trabajar a favor de aquello que rescate a El Salvador”, aseveró Mayorga.

Le puede interesar: El Salvador: Tramitan otra orden de difusión roja contra Mauricio Funes

Hasta el FMLN está anuente a respaldar a quién los relegó a un tercer lugar en las elecciones, pero con ciertas condicionantes, explicó la jefa de fracción del partido, Nidia Díaz.

Por ejemplo, no lo respaldarán si Bukele pretende “privatizar el agua” o anular la ley que prohíbe la explotación minera, entre otros.

“Hemos acompañado cuando hemos sido oposición todo aquello que es a favor de la gente y nos hemos opuesto a todo lo que afecta a la gente, no votamos por el IVA, no hemos votado por ninguna privatización, no votamos por la dolarización, nos opusimos a la privatización de la salud y logramos detenerla”, expresó Díaz.

(Visited 7 times, 8 visits today)