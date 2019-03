Estados Unidos: Inmigrantes cruzan frontera con niños en sus brazos (VIDEO)

Estados Unidos

El video muestra cómo los inmigrantes, aprovechando la erosión de la malla por el agua salada, rompen la barrera y cruzan al lado estadounidense de la frontera. Entre los que se arriesgaron a ir por el sueño americano había padres que llevaban a sus hijos en brazos.

Según detalló la CBP, un total de 52 migrantes irregulares cruzaron la frontera, posteriormente todos fueron detenidos después de una persecución de 2 horas, en la que participaron varios guardias fronterizos estadounidenses.

Entre los inmigrantes arrestados se encuentran 23 hombres de 18 a 53 años, 12 mujeres de 21 a 50 años, así como 17 menores de 1 a 14 años.

Video captured 3/14 shows an illegal crossing of Central American migrants. None of the 52 people surrendered to the #USBP agent on the beach. All 52 people were eventually arrested after a 2 hour foot chase with multiple agents. Once in custody, everyone claimed asylum. #CBP pic.twitter.com/0gxH2lpNQc

— CBP San Diego (@CBPSanDiego) 15 de marzo de 2019