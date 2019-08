Graban a niño de 3 años cayendo del sexto piso de un edificio en China

China

Un niño de tres años sobrevivió a una caída de seis pisos tras ser grabado aferrándose desesperadamente a un balcón de un edificio en la ciudad de Chongqing, en China.

Los vecinos rápidamente agarraron dos mantas grandes y las colocaron debajo de él. Afortunadamente, las mantas atraparon al niño y resultó ileso.

Según Shangyou News, el pequeño se había quedado solo en casa y se despertó de una siesta. Su abuela había salido de compras y lo dejó dormido.

Para buscar a su abuela, el niño se había subido a la cima de un fregadero en su balcón y se había caído sobre la barandilla de vidrio.

Tras el aterrador incidente, la abuela llevó al niño a su casa y sus padres luego lo llevaron al hospital.

Never leave your child home alone! Toddler who climbed out of high-rise building balcony was luckily caught by neighbors with a blanket pic.twitter.com/IPvUlKz1km

— People's Daily, China (@PDChina) July 29, 2019