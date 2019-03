Honduras: Confesiones de una joven “prepago” en Tegucigalpa: “comencé en este negocio porque no encontraba trabajo”

Tegucigalpa, Honduras

El negocio de la prostitución a través de las redes sociales ha crecido en los últimos años, escondidos en perfiles falsos.

“Stephani”, una joven prepago de la ciudad de Tegucigalpa, contó que comenzó en el negocio a raíz de la muerte de su esposo, dejándola con un bebé recién nacido.

La mujer cuenta que abrió una cuenta en redes sociales para conseguir clientes, ya que no encontraba un trabajo con el que pudiera sostener a su hijo.

“Yo trabajo sola pero hay personas que me ofrecen conseguir citas a cambio de la mitad del pago” contó.

“En las páginas de redes sociales uno hace publicidad y la gente lo contacta a uno, a veces son perfiles recién creados sin foto de perfil pero uno tiene que confiar en que no le va pasar nada a uno”.

Además hay hombres que piden fotos desnuda solo para verlas y al final no las contratan, contó Stephani.

“Hay varias cipotas de mi colonia que se dedican a lo mismo, porque tienen de amiga a la misma persona con la que yo empecé el negocio. Ella les dice que les consigue citas y que pagan de mil a mil 500 y allá la que quiera aceptar” reveló.

También, contó que trabaja con un perfil falso, el que abrió con un correo electrónico también inventado, con una foto en ropa interior para llamar la atención.

“Si un cliente me solicita una foto, yo la envío pero vestida que se me vea el rostro, desnuda no envío porque después las andan publicando. Hay clientes que le quieren ver la cara a uno, así es más fácil venderse” dijo.

Asimismo comenta que tiene una amiga que no tiene internet en su casa, entonces ella solicita recargas a cambio de fotos desnuda y así se mantiene conectada al internet si le sale un cliente.

“Uno corre peligro en este negocio porque a veces uno se sube a un carro, pero no se sabe quién es la persona, ni adonde lo van a llevar, ese es el único problema, porque por ejemplo, las que trabajan en el centro, solo caminan y entran al hotel, pero en un carro no se sabe si te van a llevar donde te dijeron” afirma.

Contó también que su familia y amigos no saben que se dedica a la prostitución porque le importa mucho lo que van a pensar de ella.

La mujer, con un poco de más confianza, contó que la han llamado de Roatán y hasta de Belice para que trabaje en un bar y que hasta el pasaje le ofrecen, pero no acepta por no dejar a su hijo.

“Yo comencé en este negocio porque no encontraba trabajo, una vez trabajé en una cocina y solo me pagaban 150 lempiras el día, pagaba 50 para que me cuidaran a mi hijo y lo demás en transporte y comida, no me quedaba casi nada”, dijo Sthepani.

Sthepani comenta que le gusta salir con clientes solo una vez a la semana, pero si tiene suficiente comida en su casa no sale, solo cuando realmente ocupa dinero, ya ha rechazo clientes o simplemente les dice que hagan la cita la siguiente semana y listo.

Le ha tocado clientes difíciles que desde que se sube al carro le van tocando las piernas y hasta le dicen que se desnude allí mismo, pero que tiene que satisfacerlo porque el cliente está pagando afirmó Sthepani.

“Mi primera cita me la consiguió mi amiga y fue en el centro, pero la que yo conseguí primero fue frente al Hospital San Felipe, allí me estaba esperando el carro y luego nos fuimos a un hotel y todo normal”, cuenta.

A mi nunca me ha pasado nada gracias a Dios, pero tengo amigas que si las han golpeado.

