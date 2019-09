ICE asegura que no existen “redadas” y llama “criminales” al 90% de sus detenidos

Estados Unidos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), causó gran polémica al anunciar mediante una carta que los operativos que la agencia realiza no se trata de “redadas” sino de “arrestos selectivos” que realizan todos los días.

Debido a que el 90% de las personas que arresta son “criminales”.

‘La Migra’ alegó que la terminología que se emplea para exponer la actividad de la agencia “puede conducir a la violencia, lo que pone en peligro a transeúntes inocentes, a extranjeros y a agentes de la ley”.

“We know that immigration enforcement is an extremely polarizing issue, but we ask the American people to understand that the federal laws we enforce today are the same ones that have been law for decades.” #KnowtheFacts Read the full letter: https://t.co/GqrJ2xqRtD pic.twitter.com/IoeMx98evF

— ICE (@ICEgov) September 13, 2019