Inmigrantes cortan y cruzan el muro. “La Migra” atrapa a 52 de ellos

Estados Unidos

La Patrulla Fronteriza publicó un video en el cual se puede ver como un numeroso grupo de inmigrantes ingresa ilegalmente a EEUU por el tramo del muro fronterizo en Imperial Beach, California.

“¡Salgan! ¡Corran!”, les gritan a hombres, mujeres y niños que entran sin permiso a California y luego empiezan a correr pasando a un costado de un vehículo de la Patrulla Fronteriza.

Mire además: EEUU tiene desplegados más de 6 mil militares en la frontera con México

“Un total de 52 personas fueron eventualmente arrestadas. Una vez que estuvieron bajo custodia todos solicitaron asilo”, señaló la Patrulla Fronteriza en el video sobre el incidente que ocurrió el pasado 14 de marzo.

Video captured 3/14 shows an illegal crossing of Central American migrants. None of the 52 people surrendered to the #USBP agent on the beach. All 52 people were eventually arrested after a 2 hour foot chase with multiple agents. Once in custody, everyone claimed asylum. #CBP pic.twitter.com/0gxH2lpNQc

— CBP San Diego (@CBPSanDiego) 15 de marzo de 2019