Juan Orlando niega haber recibido dinero del narcotráfico para su campaña

Ante las acusaciones hechas en las últimas horas por el exalcalde de El Paraiso, Copán, Alexander Árdon en una corte de Nueva York, Estados Unidos en el juicio contra “Tony” Hernández que involucran al presidente de la República, de haber recibido dinero del narcotráfico para financiar sus campañas políticas, declaraciones que han sido negadas por Juan Orlando, quien asegura nunca haber obtenido dinero ilícito.

“Si Ardón afirma que alguien habló con JOH sobre aceptar dinero de él, está mintiendo. Eso nunca sucedió. No un millón de dólares, ninguna cantidad, nunca, nadie”, escribió Juan Orlando Hernández en su cuenta de Twitter.

If Ardon is claiming that somebody spoke to JOH about accepting money from him he is lying. That never happened. Not $1 million, not any amount, never, nobody. https://t.co/xNi0bR3iE5

— Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) October 8, 2019