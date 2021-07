Ladrón golpea salvajemente a un anciano para asaltarlo (VIDEO)

Nueva York, Estados Unidos

El sábado por la mañana, un hombre de 68 años fue brutalmente golpeado por un sujeto que terminó robándole sus pertenencias.

Las imágenes de la salvaje agresión ocurrida en la avenida Pitkin y la calle Barbey, en Brookly, fueron difundidas este domingo por el NYPD en sus cuentas de Twitter.

En las imágenes se puede ver al sujeto, quien cubre su cabeza con la capucha de su sudadera deportiva, golpear sin parar al hombre, incluso una vez en el piso lo patea y le pisotea el rostro.

La víctima yace indefensa e inconsciente en el piso, mientras su agresor le revisa los bolsillos en busca de pertenencias.

El ataque ocurrió a las 9:05 a.m. del sábado, en medio de la oleada de agresiones a transeúntes, sin importar la hora ni el condado.

Apenas el viernes un grupo de adolescentes agredió salvajemente a un bombero que estaba paseando a su perro en un parque en Queens.

🚨WANTED for ROBBERY: On 7/24/21 at approx 9:05 AM, in the vicinity of Pitkin Ave and Barbey St in Brooklyn, the suspect approached a 68-year-old male, assaulted him, causing a broken wrist & nose, then removed his property. Any info? DM @NYPDTips, or call them at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/SLpC72eRhS

— NYPD NEWS (@NYPDnews) July 25, 2021