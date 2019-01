Líder demócrata envía mensaje a Trump: “Nada para el muro”

Aclaró que el cierre de gobierno, que actualmente tiene a 800.000 servidores públicos sin recibir su sueldo y a cientos de miles de ciudadanos sin poder acceder a esos servicios públicos, entre ellos inmigrantes que esperan ser atendidos en las cortes, no es una cuestión del Partido Demócrata. Y acusó a Trump de usar como rehén al gobierno federal para cumplir su promesa de campaña de construir el muro.

NEW: “We can go through the back and forth. No. How many more times can we say no? Nothing for the wall,” Rep. Pelosi tells @SavannahGuthrie amid the government shutdown, as Democrats prepare to retake control of the House on Thursday. pic.twitter.com/0tOVfmgJft

— MSNBC (@MSNBC) 2 de enero de 2019