Más de 13 mil solicitantes de asilo esperan su turno para ingresar a EEUU

Estados Unidos

Los miles de migrantes que piden asilo en Estados Unidos tienen esperar –y esperar, y esperar…– en México. La agencia de noticias Associated Press visitó ocho ciudades a lo largo de la frontera y encontró más de 13.000 migrantes en listas de espera para ingresar a Estados Unidos, sometidos a mecanismos improvisados y a menudo cuestionables.

Entre aquellos que esperan del lado mexicano, hay parejas con niños que duermen durante semanas en carpas debajo de puentes frente a Texas, mientras aguardan ansiosos que llegue su turno para poder ingresar en Estados Unidos.

Algunos migrantes se quejan de acosos y secuestros por parte de bandas de delincuentes y de funcionarios corruptos. Algunos pagan para que les dejen adelantarse en la cola. Otros, decididos a ingresar legalmente, esperan pacientemente, a veces por meses.

Esto es lo que sucede desde que el gobierno de Donald Trump cambió radicalmente la forma en que procesa los pedidos de asilo.

Las colas comenzaron a alargarse el año pasado, cuando el gobierno de Estados Unidos limitó la cantidad de pedidos de asilo que acepta diariamente en los principales cruces fronterizos, obligando a que el gobierno mexicano, voluntarios, organizaciones sin fines de lucro y los propios migrantes coordinen las esperas.

Desde octubre aumentó la cantidad de familias centroamericanas que llegan a la frontera, creando lo que se considera una crisis humanitaria.

En algunas ciudades pasan días sin que nadie sea procesado, según comprobó AP. En San Diego se tramitan hasta 80 solicitudes diarias, pero la cola en Tijuana, la más larga de todas, tiene unas 4.800 personas.

Diariamente los funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dicen a las autoridades mexicanas cuánta gente admitirán ese día. El coordinador de las esperas informa entonces a los migrantes cuántas personas serán entrevistadas.

Es imposible predecir a cuántas recibirán. Los migrantes eligen sus rutas en base a un análisis de qué ciudad tendrá la espera más corta y cuál será la más segura mientras permanecen allí.

Una demanda ante tribunales federales de Estados Unidos dice que el gobierno viola leyes nacionales a internacionales al negarse a recibir a personas que piden asilo. Las autoridades estadounidenses dicen que su limitada capacidad de procesar las solicitudes es lo que decide cuántas personas son admitidas a diario.

“No es que estemos rechazando a esta gente, se les pide que esperen”, sostuvo en octubre el entonces comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza Kevin McAleenan, hoy secretario interino de seguridad nacional.

Hay quienes sienten que no pueden esperar y tratan de ingresar a Estados Unidos ilegalmente, a veces con consecuencias trágicas.

Una familia hondureña llegó a Piedras Negras y decidió que la espera era demasiado larga. Optó por cruzar el río Bravo y fueron barridos por las aguas. El padre y tres hijos, incluido un bebé, fallecieron.

Así se encuentra el sistemas de lista de espera en las ciudades de la frontera que ha visitado la agencia AP: Ciudad Juarez (4.500 nombres en la lista de espera), Reynosa (370 nombres), Piedras Negras (360), Nogales (1.000), Mexicali (800), San Luis Río Colorado (306), Tijuana (4.800), Matamoros (800).

CIUDAD JUÁREZ

Tinta negra, cintas en las muñecas, miles de personas haciendo cola.

Una empleada del gobierno sale de un edifico de oficinas a las nueve de la mañana y se para en lo alto de una escalera. Un grupo grande de cubanos se abalanza sobre el sector, ansiosos por saber qué pasa con las solicitudes. “¡Atrás!, ¡Atrás!”, dice la mujer.

Otro funcionario grita la cantidad de solicitudes que hay: “¡7.449!”. Acto seguido asoma un hombre que llama a 19 personas que podrán cruzar el puente de El Paso, Texas.

Esta ciudad industrial comenzó la política de armar listas de espera en octubre, cuando numerosos cubanos que pedían asilo empezaron a dormir en una estrecha acera del transitado puente internacional. Las autoridades mexicanas decidieron que tenían que sacarlos de allí.

La Casa del Migrante, el albergue de migrantes más grande de la ciudad, se encuentra a media hora de auto del puente. Empezó a registrar los nombres de las personas que piden asilo y a darles números que escribía con tinta negra en sus brazos. Luego de una ola de críticas, se empezó a dar a la gente cintas de plástico con los números.

Algunos vendieron sus números a migrantes que querían adelantarse en la cola o se los dieron a otros cuando optaron por cruzar ilegalmente, según Enrique Valenzuela, secretario ejecutivo del Centro de Servicios de Migrante del estado de Chihuahua. Otros falsificaron brazaletes para adelantarse en la cola. Se produjeron fuertes discusiones cuando dos personas se aparecieron con el mismo número.

A fines de marzo, el gobierno estatal se hizo cargo de los migrantes en listas de espera y recibió cuatro cuadernos con nombres escritos a mano y números, hasta el 10.221. Los nombres y las fotos fueron ingresados a una computadora. El gobierno creó un grupo de Facebook que actualiza dos veces al día, para que las personas que piden asilo sepan cuánta gente admitirá Estados Unidos cada día.

Actualmente hay unos 4.500 nombres en la lista de espera.

PIEDRAS NEGRAS: La lista de WhatsApp.

Cuando las personas que piden asilo llegan al albergue de migrantes Frontera Digna en Piedras Negras, se les da un número telefónico para que puedan enviar mensajes de texto a través de WhatsApp. Se les dice que envíen los nombres y las fotos de todos los solicitantes de su grupo y luego esperen noticias.

La lista la coordina el dueño de un restaurante llamado Héctor Menchaca, que hace de enlace con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (OAPF). Sentado en su restaurante de Piedras Negras, Mencheca dijo que las autoridades estadounidenses lo llaman a diario para decirle cuánta gente admitirán en uno de los puentes que llevan a Eagle Pass, Texas. Después mira quién está al tope de la lista y le envía un mensaje por WhatsApp.

En su lista hay unas 360 personas, a las que se suman otras 200 que esperan ser añadidas más adelante. El gobierno no admite más solicitantes por el momento, según Menchaca. “Yo les digo a todos: vivan con el teléfono. Téngalo en la mano”, comentó. “Porque si yo te hablo y no me contestas, no voy a ir a buscarte donde estés”.

La lista incluye gente de América Central, México, Brasil y países del otro lado de un océano, como Camerún. A nadie se le dice qué tan cerca del tope de la lista están, solo que pueden tener que esperar dos o tres meses.

Bernardo Blanco Romero dice que se fue del estado de Guerrero, al sur de México, por la violencia del narcotráfico y por la falta de trabajo. Eligió Piedras Negras porque la consideró más segura que otras ciudades de la frontera. “Voy a esperar, no me queda otra. No tengo dinero para regresarme”, declaró. Con él están su esposa y cuatro hijos.

Obed Cuéllar, subdirector del albergue, dice que una familia típica permanece allí dos noches y tres días antes de buscar alojamiento en otro sitio. Las iglesias de la ciudad abrieron albergues y los activistas tienen una red de sitios donde alojar personas.

Pero mucha gente dice que no puede esperar, como los cuatro miembros de una familia que se ahogaron la semana pasada en el río Bravo. Cuéllar recuerda que trató de convencer al padre de que no lo intentase. “Me dijo, ‘Dios me ayudará a cruzar el río con mis hijos’”, relató.

TIJUANA: Los anotadores

Tijuana tiene mucha experiencia con el sistema de números. Lo empezó a usar en el 2016, cuando llegaron numerosos haitianos que pidieron asilo en Estados Unidos. Su lista de espera tiene unos 4.800 nombres.

Todas las mañana Beta entrega anotadores gastados a personas que buscan asilo que se ofrecen como voluntarias para registrar los nuevo arribos. Un domingo reciente, había casi 100 personas haciendo fila, casi todas camerunenses que habían llegado el día previo.

Un voluntario usó luego un megáfono para llamar las 70 personas que podrían cruzar ese día.

“Es desgastante no saber cuánto tiempo vas a tener que esperar”, dijo Pedro Trujillo, de 43 años, después de que se llamó su número. Su familia espera poder instalarse en la casa de unos amigos en Kansas.

