Miembro de la MS viola niña de 11 años en su propio dormitorio

Estados Unidos

Un presunto miembro de la Mara Salvatrucha entró furtivamente en el dormitorio de una niña de 11 años que estaba durmiendo en su casa en Brooklyn y la violó en su cama, según informe de policías, comunica New York Post.

Después el sospechoso violó a la menor en su cama y salió corriendo por la ventana cuando la niña empezó a gritar para alertar a su madre, que corrió en su ayuda y llamó a la Policía.

The unidentified male is a white-Hispanic wanted for questioning in regards to a sexual assault of an 11 year old girl in #Brooklyn #Flatbush #CrownHeights. Know him? Call crimestoppers 800-577-TIPS (8477) #YourCityYourCall @NYPDnews @NYPDChiefofDept @NYPDSVU pic.twitter.com/U78hZ1whL0

— Chief Dermot F. Shea (@NYPDDetectives) 1 de septiembre de 2018