Muere hondureño intentando salvar a su madre en EEUU

Maryland, EEUU

Un hondureño de 19 años es una de las víctimas de las inundaciones provocadas por el temporal en los Estados Unidos en los recientes días.

Murió en Rockville, Maryland, durante la madrugada del miércoles, mientras intentaba sacar del edificio a su madre. Vivían en un complejo de apartamentos.

Fue identificado como Melkin Daniel Cedillo, y su muerte fue relatada por su madre: «Nunca me imaginé que ahí estaba ahogado mi hijo», dijo la madre de la víctima. «Dios mío, este dolor es muy grande para mí. Este dolor no tiene comparación con nada», contó entre lágrimas su madre a la cadena televisiva Telemundo.

“Quisimos salir por la ventana pero no se pudo y tratamos de salir por otro lado y él me dice mamá usted no va a poder usted no sabe nadar, él fue por un palo para que me ayudara y yo le dije que no pero él me dijo ya vengo, salió y no regresó, mi corazón está destrozado», dijo la madre del joven fallecido.

El joven hondureño trabajaba en un restaurante de la zona. Migró desde Honduras hacia Estados Unidos y residía allá junto a familiares.

