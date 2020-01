Mujer llama a la policía fingiendo pedir una pizza mientras era agredida por su pareja

El esposo fue acusado por el Ministerio Público de feminicidio frustrado.

Chile

Una mujer de Temuco, en Chile, fingió pedir una pizza cuando en realidad llamaba por teléfono a la policía para denunciar una agresión de su pareja.

En conversación con el canal Chilevisión, la mujer, de 22 años, señaló que todo comenzó cuando su pareja le dio “tres golpes en la cabeza”.

“Se alteró. Me empujó hacia la cama y empezó a pegarme con sus puños y quiso ahorcarme. Empecé a empujarlo con mis manos y me tiro el huesito del meñique, igual me defendí. Le di una patada a él porque me estaba pegando

con sus puños en la cabeza y me dolía. Tenía miedo. Me roció con colonia y me encendió fuego”, agregó la denunciante, identificada como Ivette Necul.

La mujer dice que llamó de inmediato a Carabineros de Chile para pedir ayuda, pero que como su pareja aún se encontraba en la vivienda, fingió hacer un pedido de pizza a domicilio.

En un audio que suministró Carabineros a CNN, se escucha cuando una agente de policía le pregunta que si era consciente de que estaba llamando a Carabineros de Chile.

La joven respondió que sí sabía, dio su dirección y agregó “con doble salsa por favor”. Inmediatamente la uniformada le preguntó si estaba sola y si había sido agredida.

“No es una estrategia muy usual pero sin duda que fue astuta. Ya que estando el agresor en casa este podía haber reaccionado de forma violenta si escuchaba que hablaba con Carabineros. Afortunadamente el mensaje se

entendió, el procedimiento se desarrolló en forma exitosa. La recomendación en estos casos es buscar un lugar seguro y llamarnos para ir en su auxilio lo más rápido posible”, declaró el suboficial mayor de Carabineros, Luis Fonseca.

Desde Carabineros de Chile informaron de la detención del esposo, quien fue acusado por el Ministerio Público de feminicidio frustrado.

Un juzgado determinó este martes que el acusado permanecerá en prisión preventiva mientras se investiga el incidente.

Contactada por CNN, la defensa del acusado dijo que él se declaraba inocente de los cargos que se le acusan, y que la calificación jurídica del caso (femicidio frustrado) debió haber sido “delitos de lesiones en contexto de violencia intrafamiliar”.

