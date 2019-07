ONG: agotados recursos del planeta para este año

Estados Unidos

La humanidad habrá agotado este lunes el presupuesto de recursos de la naturaleza para todo el año, debido a la deforestación, erosión del suelo, pérdida de biodiversidad y acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera, advirtió la ONG, Global Footprint Network.

Al conmemorarse este lunes el “Día del Sobregiro de la Tierra”, la organización internacional de sostenibilidad que fue pionera en la Huella Ecológica, indicó que esa situación lleva al cambio climático y eventos climáticos extremos más frecuentes.

El “Día Mundial del Sobregiro” significa que la humanidad “está utilizando actualmente la naturaleza 1.75 veces más rápido que los ecosistemas de nuestro planeta puede regenerar; esto es similar a usar 1.75 Tierras”, refirió.

Acotó que “el sobreimpulso es posible porque estamos agotando nuestro capital natural, lo que compromete la seguridad futura de los recursos de la humanidad. Los costos de este gasto excesivo ecológico mundial son cada vez más evidentes en forma de deforestación, erosión del suelo, pérdida de biodiversidad o acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera”.

“Solo tenemos una Tierra: este es el contexto definitivo para la existencia humana. No podemos usar 1.75 sin consecuencias destructivas”, advirió el suizo Mathis Wackernagel, co-inventor de la contabilidad de la Huella Ecológica y fundador de Global Footprint Network, con sede en Oakland, California; Bruselas, Bélgica y Ginebra, Suiza.

El “Día del Sobregiro de la Tierra”, o también llamado “Día de la Sobrecapacidad” se calcula desde 1986, y ahora llega a este lunes dos meses antes que hace dos décadas, y cada año se adelanta en el calendario. En 1993, se produjo el 21 de octubre; en 2003, el 22 de septiembre; y en 2017, el 2 de agosto.

Global Footprint Network explicó que mover la fecha permitiría a la humanidad alcanzar la compatibilidad de un solo planeta antes de 2050.

Adelantó que se pueden encontrar oportunidades significativas en cinco áreas clave como ciudades, energía, alimentos, población y planeta. “Por ejemplo, reducir las emisiones de dióxido de carbono de la quema de combustibles fósiles en un 50 por ciento”.

De acuerdo con la página oficial de Global Footprint Network se autodefine como una organización internacional de sostenibilidad que está ayudando al mundo a vivir dentro de los medios de la Tierra y responder al cambio climático.

Desde 2003, se comprometieron con más de 50 países, 30 ciudades y 70 socios globales para brindar conocimientos científicos que han impulsado políticas de alto impacto y decisiones de inversión.

