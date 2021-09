Pareja no vacunada contra el COVID-19 muere y deja a sus 7 hijos huérfanos

Estados Unidos

Con tan solo unas horas de diferencia, una pareja de Detroit, Estados Unidos, sucumbió ante los efectos letales del covid-19. Su caso ha causado un gran impacto pues ninguno de los dos estaba vacunado contra el coronavirus.

Para Troy y Charletta Green, los estragos del virus no era algo que desconocieran. Ya que la madre de Charletta había fallecido en mayo a causa del covid-19.

Pese a ello la pareja planeaba unas vacaciones familiares a Florida. Sin embargo Troy se infectó del virus y no pudo hacerlo; por lo que su esposa y 7 hijos de 10, 13, 15, 18, 19, 21 y 23 años de edad decidieron emprender el viaje sin él.

Desafortunadamente cuando Charletta llegó a Florida contrajo coronavirus y luego de dos días fue hospitalizada en Orlando. El cuadro clínico de ambos era delicado pues ellos eran diabéticos por lo que necesitaban un ventilador para poder respirar.

En Detroit, Troy empezaba a mejorar no así su esposa. De hecho su salud se complicaba cada vez más. El médico había informado a la familia que Charletta tenía un coágulo de sangre.

GSN-Seven children in Detroit, aged 10 to 23, have been orphaned after their parents died of COVID-19 on Labor Day weekend. Charletta and Troy Green, both 44, spent their 22nd wedding anniversary in separate ICUs, thousands of miles apart after they caught the virus last month. pic.twitter.com/kAjYObkkek

— HJ (Hank) Ellison (@hjtherealj) September 12, 2021