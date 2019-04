Patrulla Fronteriza encuentra a niño migrante abandonado en Texas

Estados Unidos

Agentes de la Patrulla Fronteriza en Fort Brown, Estados Unidos dieron a conocer recientemente el hallazgo de un menor de 3 años abandonado en medio de un campo de maíz, en Texas en una zona cercana a Matamoros, Tamaulipas.

Las autoridades aseguran que el menor viajaba con un grupo más grande de migrantes, mismo que intentó escapar.

Indicaron que los agentes pudieron identificar a un grupo de migrantes caminando hacia el norte de un campo de maíz en la intersección de Southmost Boulevard, pero cuando intentaron detenerlos, comenzaron a correr en distintas direcciones.

El menor fue llevado al Centro de Procesamiento Centralizado y, actualmente, permanece bajo el cuidado de especialistas en cuidado infantil en el centro donde le fueron realizadas evaluaciones médicas.

Early this morning, #USBP Agents found a 3-year-old boy alone and crying in a corn field in TX. He had his name & phone numbers written on his shoes. #CBP is attempting to reach his family. We believe the boy was with a larger group that ran when they encountered Agents. pic.twitter.com/0s0zwmFxih

— CBP (@CBP) 24 de abril de 2019