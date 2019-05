Patrulla Fronteriza rescata a 113 migrantes en Arizona

Estados Unidos

La Patrulla Fronteriza en Arizona informó del rescate de 113 migrantes en el ‘Camino del diablo’, cerca de la frontera desértica con Sonora, que de acuerdo con cronistas, se llama así por las difíciles condiciones para la vida.

La corporación estadunidense indicó que “los contrabandistas de seres humanos muestran poco respeto por la vida humana, exponiendo a 113 migrantes centroamericanos, incluidos mujeres y niños”.

Indicó que estas personas fueron alentadas y guiadas para cruzar ilegalmente la frontera por esa ruta que en inglés se denomina ‘Devil’s Highway‘, por lo que al encontrarlos los patrulleros debieron proporcionarles servicios médicos y agua.

Human smugglers show little regard for human life, exposing 113 Central American migrants including women and children by illegally crossing them near “Camino del Diablo” (Devil’s Highway). #USBP deploys resources and medics #CBPisThere @CBP is #SavingLives pic.twitter.com/yIWBZWdGa2

— CBP Arizona (@CBPArizona) May 28, 2019