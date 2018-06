EEUU: Políticas antiinmigrantes separan a niños de sus padres en la frontera

Estados Unidos

La separación familiar en la frontera entre Estados Unidos – México se ha agudizado con la administración Trump, hasta el momento más de 2,000 niños inmigrantes han sido separados de sus padres cuando ingresan a los Estados Unidos por la frontera sur, así lo ha reconocido el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)

La política del gobierno del presidente Donald Trump ha desatado polémica y severas críticas de defensores, activistas y congresistas, además de la exprimera dama Laura Bush, quien calificó la medida como “inmoral “ y “cruel”.

Lea aquí: Trump: “EEUU no será campo de migrantes y no nos disculparemos”

El Texas Tribune dio a conocer algunas imágenes de cómo duermen los niños en uno de los centros de reclusión. Se les ve en colchonetas y cubiertos con mantas térmicas, de esas utilizadas para evitar la hipotermina, y aunque pueden mantenerlos. El espacio no se ve cómodo para un infante.

Here are photos of undocumented immigrant children at a U.S. Border Patrol processing center in McAllen, Texas. Photos provided by Customs and Border Patrol. pic.twitter.com/l7kEvwWrWM

— Texas Tribune (@TexasTribune) 17 de junio de 2018