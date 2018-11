Presentador de CNN en inglés desata polémica al defender caravana de migrantes

Estados Unidos

Al defender la caravana migrante de centroamericanos, el presentador de CNN, Don Lemon, desató una oleada de críticas al afirmar que el verdadero enemigo de los Estados Unidos son los “blancos”, aunque preciso: “aquellos extremistas”.

El mensaje de Lemon se da en medio del creciente discurso contra inmigrantes del presidente Donald Trump, quien hace campaña para los republicanos y ha decidido tomar la inmigración como bandera clave para atraer votantes, siendo justamente la caravana migrante uno de los tópicos más comunes.

”We have to…realize the biggest terror threat in this country is white men, most of them radicalized on the right..We have to start doing something about them.

There’s no travel ban on them…There’s no ‘white guy’ band. What do we do about that?“ @DonLemon 2 @ChrisCuomo @CNN pic.twitter.com/ZZ3Lisx26L

— Oliver McGee PhD MBA (@OliverMcGee) 31 de octubre de 2018