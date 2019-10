Presentan imagen de arma como evidencia en juicio contra “Tony” Hernández

Estados Unidos

La imagen de un arma con el nombre del presidente de Honduras, fue presentada este lunes por la Fiscalía de Nueva York en el juicio contra «Tony» Hernández.

La fotografía tipo evidencia utilizada en contra «Tony» en una Corte del Distrito Sur de Nueva York trascendió este día en medios internacionales.

“Parece ser una pistola CZ Scorpion EVO 3 S1 de fabricante de origen checo”, indicó la cadena Univisión en su versión en inglés

De acuerdo a especialistas la designación de “EVO 3” denota que el arma es una tercera generación de la línea CZ de pequeños subfusiles iniciada por el Skorpion vz. 61.

En su publicación Univisión menciona que se trata de la prueba de exhibición # 203-R4 en el caso de narcotráfico en Nueva York de “Tony” Hernández.

Trial exhibit #203-R4 in #TonyHernandez drug trafficking case in New York: a weapon allegedly carried by the president's brother, embossed with Honduran flag and name of JUAN ORLANDO HERNANDEZ. @jeffgernst

https://t.co/jmTUazxBmH (UPDATED WITH HIGHER RES IMAGE) pic.twitter.com/Hw1BhpKiDX

— Univision News (@UnivisionNews) October 8, 2019