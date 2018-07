Presidente de EEUU pide que indocumentados sean deportados “sin maniobras legales”

Estados Unidos

La retorica antiinmigrante que ha mantenido el presidente estadounidense Donald Trump desde los inicios de su campaña continúa, esta vez manifestó que cualquier inmigrante que ingrese como indocumentado a los Estados Unidos deberá ser expulsado sin “maniobras legales”.

Desde hace semanas, el mandatario ha mantenido esa postura, en medio de las discusiones migratorias en el Congreso, que tuvieron un nuevo embudo tras el rechazo del plan republicano impulsado por Paul Ryan.

“Cuando la gente ingresa ilegalmente a nuestro país, debemos acompañarla INMEDIATAMENTE de regreso sin pasar por años de maniobras legales”, pidió el presidente Trump.

Lea aquí: Critican débil postura de gobiernos centroamericanos ante EEUU

Luego acusó a los demócratas de querer frontera abiertas y comparó, nuevamente, la inmigración con el crimen.

“Nuestras leyes son las más tontas en cualquier parte del mundo. Los republicanos quieren Fronteras Fuertes y no Crimen. ¡Los demócratas quieren fronteras abiertas y son débiles en el crimen!”.

When people come into our Country illegally, we must IMMEDIATELY escort them back out without going through years of legal maneuvering. Our laws are the dumbest anywhere in the world. Republicans want Strong Borders and no Crime. Dems want Open Borders and are weak on Crime!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de junio de 2018