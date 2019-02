Presidente de EEUU publica vídeo de como se construye el muro en la frontera

Estados Unidos

El presidente Donald Trump compartió un video de cómo se construye la nueva versión de su muro fronterizo, lejos de los ochos prototipos realizados en San Diego.

La estructura que se erige en Nuevo México es similar a la que existe en otras entidades, como California, es decir vallas de acero coronadas con un bloque del mismo material.

“Hemos construido este poderoso Muro en Nuevo México. Terminado el 30 de enero de 2019 – ¡47 días antes de lo programado!”, presumió el mandatario. “¡Varias millas más bajo construcción!”.

El republicano utilizó la etiqueta #FinishTheWall (#TerminenElMuro) en su cuenta de Twitter.

Luego de perder su batalla con el Congreso por $5,700 millones de dólares para concluir con el proyecto que prometió en campaña, el presidente Trump declaró emergencia nacional para obligar al Departamento de Defensa destinar recursos para la valla.

No obstante, el secretario de Defensa en funciones, Patrick Shanahan, indicó el fin de semana que no había determinado si un muro fronterizo era una necesidad militar o la cantidad de dinero del Pentágono que se usaría.

Otro funcionario de Defensa de los Estados Unidos, hablando bajo condición de anonimato a Reuters dijo que Shanahan probablemente aprobaría los $3.6 mil millones que se reorientan del presupuesto de construcción militar.

We have just built this powerful Wall in New Mexico. Completed on January 30, 2019 – 47 days ahead of schedule! Many miles more now under construction! #FinishTheWall pic.twitter.com/TYkj3KRdOC

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de febrero de 2019