Presidente de EEUU reacciona tras salida de nueva caravana desde Honduras

Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó esta mañana con un mensaje en Twitter tras la salida de una nueva caravana de migrantes centroamericanos desde Honduras con el objetivo de llegar a la frontera del país norteamericano.

A big new Caravan is heading up to our Southern Border from Honduras. Tell Nancy and Chuck that a drone flying around will not stop them. Only a Wall will work. Only a Wall, or Steel Barrier, will keep our Country safe! Stop playing political games and end the Shutdown!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de enero de 2019