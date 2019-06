Presidente de México desafía a Trump tras la amenaza de subir aranceles

México

«Les digo a todos los mexicanos que tengan confianza, que vamos a superar esta actitud del Gobierno de Estados Unidos y que van ellos a rectificar, porque México no merece un trato como el que se quiere aplicar», señaló el mandatario desde el Palacio Nacional.

En la habitual conferencia matinal reiteró que México no caerá en «ninguna provocación» y que no se contestará «a la desesperada» ante esta decisión de Trump que tendría consecuencias sobre la economía mexicana.

“Pensamos que todos los conflictos en las relaciones bilaterales deben de enfrentarse con el diálogo, con la comunicación; no conduce a nada bueno el uso de medidas coercitivas, tenemos que actuar con prudencia. Existen relaciones de amistad con el pueblo de Estados Unidos, y también relaciones económicas comerciales, culturales, y compartimos más de 3 mil km de frontera”….. “Estamos obligados a actuar con mucha prudencia y vamos a insistir mucho en el diálogo”

También dijo que esta medida no detiene el proceso que ya se tiene en el Senado mexicano para ratificar el TMEC.

La nueva reacción de AMLO se produce después de que Trump anunciara ayer que impondrá aranceles del 5% a todos los productos que ingresen por la frontera con México como una medida de castigo por los migrantes sin documentos que cruzan desde el país vecino.

El Gobierno mexicano reaccionó de inmediato diciendo que enviará a su canciller a Washington, D.C. este viernes.

Los aranceles entrarían en vigor el 10 de junio, según el anuncio en la cuenta de Twitter de Trump. Y podrían aumentar hasta un 25%, nivel al que permanecería si la inmigración indocumentada no se reduce.

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de mayo de 2019