Presidente Trump amenaza con construir un “muro humano” en la frontera sur de ser necesario

Estados Unidos

El presidente Donald Trump advirtió que usaría a los militares para formar “un Muro Humano” si no puede obtener los fondos para su muro en la frontera sur.

“Un gran número de personas están llegando a través de México con la esperanza de inundar nuestra frontera sur”, escribió Trump en Twitter.

“Hemos enviado militares adicionales . Construiremos un Muro Humano si es necesario. Si tuviéramos un Muro real, ¡esto no sería un evento!

Tremendous numbers of people are coming up through Mexico in the hopes of flooding our Southern Border. We have sent additional military. We will build a Human Wall if necessary. If we had a real Wall, this would be a non-event!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de febrero de 2019