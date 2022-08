Si tengo síntomas de COVID, ¿me hago la prueba o asumo que estoy contagiado?

¿Tienes dolor de garganta y sientes que podrías estar contagiado? Hace un año, es probable que de inmediato te hayas hecho la prueba de COVID, pero ¿y ahora?

En muchos países, ya no está obligado legalmente a autoaislarse si da positivo. En Reino Unido y otros lugares las pruebas ya no son gratuitas y muchos gobiernos han adoptado una política de “vivir con COVID”.

Si bien el autoaislamiento ya no es obligatorio, lo recomendable es no salir si sospechas que tienes COVID o tal vez pienses que es mejor no saberlo.

Si no estás seguro de qué hacer, no estás solo. Una investigación en curso como parte del estudio Opiniones públicas durante la pandemia de coronavirus muestra que muchas personas no están seguras de lo que deberían hacer si no se sienten bien. Esto incluye cómo reconocer los síntomas de COVID, si deben hacerse una prueba y si deben autoaislarse.

En una encuesta reciente, dos tercios de los adultos del Reino Unido dijeron que sería muy probable que se hicieran la prueba si tuvieran síntomas de COVID. Pero durante la ola actual, en comparación con la última ola de marzo, los datos del gobierno muestran que la cantidad de personas que se hicieron las pruebas ha sido mucho menor. Esto no es particularmente sorprendente, dado que las pruebas ya no son gratuitas (excepto las pruebas de flujo lateral en Gales hasta finales de julio).

Sin embargo, se sugiere que lo mejor que se puede hacer es una prueba rápida. Si no tiene acceso a uno, o incluso si lo tiene, y resulta negativo, mientras no se sienta bien, es sensato mantenerse alejado de los demás.

