Tony Hernández a fiscal de EEUU: «yo no he participado en narcotráfico directamente»

Tony Hernández admitió que conocía a El Rojo y que recibió regalos de narcos, pero aseguró que se los dieron “solo por amistad”, y negó haber ayudado al tráfico de drogas.

En exdiputado hondureño, Juan Antonio Hernández Alvarado Hernández, negó haber participado directamente en el traslado de drogas a Estados Unidos, según el testimonio desclasificado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Tony Hernández admitió conocer a narcotraficantes y haber recibido regalos de algunos de ellos.

Declaró que un amigo suyo identificado como Carlos Mauricio Toledo le regaló una yegua peruana de 2,000 dólares y varios relojes, entre estos, al menos uno de ellos era de marca Rolex. También contó que “el Rojo”, alias de Víctor Díaz Morales, le había regalado armas. “El Rojo” ahora está preso por narcotráfico en Estados Unidos.

Sin embargo, en el testimonio el hondureño afirmó que los regalos se los dieron “solo por amistad” y negó haber ayudado al tráfico de drogas.

En el escrito sobre la declaración del exdiputado y hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, se detalla a dos participantes en el interrogatorio, uno identificado como MV1 y otro como MV2.

Estas siglas se refieren a Man Voice (Voz de hombre). La sigla MV1 se usa para identificar al interrogador y MV2 es como se denomina a Tony Hernández.

En el documento se puede leer toda la declaración de Tony Hernández en la que le leen los derechos y le preguntan si quiere cooperar con la fiscalía.

Hernández Alvarado afirma que si va a cooperar y comienza las preguntas:

MV1- Hoy es, hoy es el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. Son las doce y media, doce y treinta y cinco de la tarde. Solo quiero que… repetir aquí lo que usted me dijo anteriormente. Que usted quiere proceder y dar una declaración y hablar con nosotros. No tiene representación legal hoy… ahora. Eh… Vas a hablar con un abogado en el futuro, pero quieres empezar este proceso ahora.

MV2- Así es. Quiero empezar.

MV1- Y llamamos varias veces al señor Retureta, pero no contestó. Pero todavía quieres seguir adelante.

MV2- Quiero.

MV1- Como te expliqué, te voy a leer tus derechos y también quiero que quede en record que… te leí la … los derechos de la notificación consular y usted efectivamente quiere que nosotros le avisemos al consulado de Honduras que usted está preso.

MV2- Sí, sí

MV1- OK. Antes de hacerle cualquier pregunta usted tiene que entender sus derechos. Usted tiene el derecho de permanecer en silencio. Cualquier cosa que usted diga puede ser usada en su contra ante un tribunal. Antes de hacerle cualquier pregunta, usted tiene el derecho de consultar con un abogado. Usted tiene

pregunta. ¿Puedes poner tus iniciales al lado de cada uno de estos, confirmando que te lo leí? MV2- OK

MV1- Y si usted quiere, está en español. Lo puede leer. No hay ningún apuro.

MV2- Aquí, ¿no?

MV1- Ajá. Pues, ¿ha entendido sus derechos?

MV2- Sí

MV1- Puedes poner sí.

MV2- ¿Aquí?

MV1- Ajá. ¿Está dispuesto a contestar algunas preguntas?

MV2- Sí

MV1- OK. Entonces aquí puedes poner los dos: he leído y se me han leído los derechos, porque los leíste y yo te los leí también.

MV2 Sí

MV1- Puedes poner una marca ahí en cada uno. Pon tu firma aquí. OK. Y yo voy a poner mi firma aquí. Y ahora son las doce y treinta y siete. ¿OK? Y el señor aquí va a poner su firma también de testigo, ¿OK? Y también aquí quiero que haya un récord que te he mostrado el orden de arresto. Te lo mostré al principio cuando… principalmente te pusieron las esposas. MV2- Sí

MV1- Lo leíste, ¿correcto? OK.

MV2- ¿Las acusaciones?

MV1- Sí, las acusaciones. Esta es la orden de arresto aquí.

MV2- Sí

MV1- ¿OK? También te hemos ofrecido agua. Usted tomó agua. Te hemos ofrecido comida.

MV2- Ajá

MV1- Dijiste que no querías. Solamente agua. ¿Has ido al baño?

MV2- Sí

MV1- OK. ¿Alguien te ha amenazado?

MV2- No

MV1- … para hablar?

MV2- Para nada

MV1- ¿Has visto alguna arma? ¿Se te han puesto armas?

MV2- No

MV1- ¿Nada por el estilo? Esta conversación es totalmente voluntaria.

MV2- Así es.

MV1- OK. Eh … Yo sé que usted dijo anteriormente que … que viniste a hablar con nosotros hace año y algo.

MV2- Sí. Hace año y medio o dos años; no sé. Algo así.

MV1- Y creo que dijiste algo alrededor de que quieres empezar este proceso de cooperación de … ya hace tiempo.

MV2- Sí, lo que hablaba con el abogado Retureta era que yo estaba dispuesto a venirme para acá por si ustedes querían seguir teniendo algunas aclaraciones o que yo siguiera respondiendo algunas interrogantes de ustedes. Y en eso, pues, me dijo el abogado: “Esperemos, que ellos nos van a avisar”. Y pasó el tiempo y… perdí contacto con el abogado y… y pasó lo de hoy.

MV1- ¿Cuándo es la última vez que usted habló con el abogado?

MV2- Creo que … hace un año.

MV1- ¿Hace un año?

MV2- Sí. (No se entiende)

MV1- Entonces no es tu abogado hoy en día… hasta que usted hable con él de nuevo.

MV2- Hasta que hable con él de nuevo. Él es el que estaba llevando el tema primero y…

MV1- Ajá

MV2- … pero he perdido el contacto con él. Esperemos que se… que se agregue él al proceso.

MV1- Y como le dije, en cualquier momento usted puede agregar un abogado al proceso.

MV2- Sí

MV1 ¿OK? Eh … y, mira, las acusaciones contra ti son serias, y en los Estados Unidos, cargos contra una persona es algo serio. Es algo fácil que se puede hacer (el abogado).

MV2- Sí, entiendo

culpable. Y todos y cada uno de esos pasos tiene su proceso.

MV2- Sí

MV1- ¿Verdad? Eh … pero si usted quiere seguir con el proceso, el paso de colaboración con nosotros… eh… se requiere cien por ciento de su honestidad.

MV2- Correcto

MV1- No el noventa y cinco… no el noventa y nueve por ciento…

MV2- Correcto

MV1- …cien por ciento. Que yo sé que es muy difícil para las personas hablar de sus delitos, de sus pecados, de… pero se tiene que hacer. Ya estamos aquí.

MV2- (No se entiende)

MV1- Y es que (No se entiende) aquí dice. Pero es, son cargos de un tiempo de estar involucrado en el narcotráfico por varios años. Varios años. ¿Cuándo empezó usted en esto?

MV2- Pues, mire, como les comenté la vez pasada, llegaron varias personas a Lempira a reclutar bastantes jóvenes. Incluso fueron tres excompañeros míos de la escuela y todos murieron. Pues, eh… duraron su tiempo pero, ¿participar directamente? Pues yo asistía con ellos a la… los rodeos como le mencioné. Todo el pueblo prácticamente llegaba a los rodeos en que ellos estaban. Algunas barbacoas. Inclusive hicieron alguna cena en un centro de recreación del pueblo que es de mi hermano. Que como yo tenía restaurante, ellos me pidieron de favor que yo les pudiera hacer la comida, y, pues, ahí estuvieron dos o tres personas que, inclusive, ya están aquí ellos. Pero, ¿directamente, que yo haya participado en algo… traer acá…? ¿Que si tenía relación con ellos? Eso sí; tenía relación. Pero que yo haya participado directamente, pues, ahí no podría (No se entiende).

MV1- Ahora, ahora tienes que entender que los cargos no quieren decir que usted físicamente trajo drogas directamente aquí, a los Estados Unidos. Usted formó parte de una conspiración de la droga que venía desde Colombia y Venezuela hasta los Estados Unidos, pasando por Honduras y Guatemala ¿me entiendes?

MV2- Sí, salió una noticia que yo… de un … de un muchacho… un capitán que decía que un helicóptero era mío, un helicóptero que agarraron en… no sé si en Blue Lagoon, un lugar de balneario.

MV1- Ajá

MV2- Esa noticia fue hace como unos tres años, creo. O dos años y medio. Primero salió otra que yo quería matar al embajador. Antes de eso, el embajador me había ayudado a salir de Gracias, perdón, de Honduras porque había obtenido él que me iban a matar la Mara Dieciocho, creo, o no sé. Él me ayudó y salimos el mismo día. Entonces yo no entiendo cómo

MV1- Nosotros no controlamos la prensa.

MV2- No, no; pero salió en…

MV1- Y realmente no me interesa de cosas que han salido en la prensa. Tienes una oportunidad aquí muy, muy importante. Imagínese que nosotros sabemos todo y si usted empieza aquí, ahora, en este momento, diciéndome cosas, pensando… que minimizando…

MV2- No, claro. Entiendo.

MV1- …o no diciendo las cosas y esto es todo… un malentendido y vas a salir libre hoy… no es así, señor. Ya se sabe de todo; ya se sabe de todo.

MV2- Sí. A lo que me refiero primero aquí es que sí tuve relación con ellos.

MV1- Tener relación y ser amigos e ir a… los rodeos — de eso no se está hablando aquí, ¿OK? Yo sé que es difícil y yo sé que nunca pensaste que ibas a estar en esta posición. Es difícil. Piénsalo. Piénsalo bien.

MV2- Sí, era lo que yo le decía a Manny. “Manny”, le digo, “¿en qué participé yo en esos trasiegos, en lo que sea? No sé. Contámelo. Pues sí, yo quisiera saber de qué… con quién participé directamente… con qué cartel, en qué área”. Porque, sí, mi mejor amigo… sí yo sabía que él le estaba… trabajaba con ellos y (No se entiende)

MV1- ¿Y quién es esa persona?

MV2- Se llamaba Carlos Mauricio Toledo.

MV2- Y, inclusive, él vivió en mi casa. En Tegucigalpa. Cuando él sentía necesidad de dinero me decía: “Voy a ir a San Pedro a trabajar”. Al principio, yo no sabía en qué trabajo era. Ya después, cuando yo lo miraba que venía con ropa, con whiskey, y con todo… y en un pueblo pequeño pues todo se sabe. Ahí nos fuimos dando cuenta que él estaba trabajando con… con Don H y con, con El Rojo.

MV1- Ajá

MV2- Y entonces ahí fui conociendo al Rojo. Él ya había estado en Gracias. Tenía… Se había radicado allá y había comenzado un negocio. Después él se fue porque le había ido mal y él empezó a reclutar a todos esos muchachos. Con él inclusive tuvimos una, una buena amistad. Pero nos mirábamos en San Pedro, nos mirábamos en la casa de Carlos. Era una persona, pues, que ayudaba a bastante gente pero también tenía un carácter bien fuerte. Y.. y él me decía: “Me gusta de vos que no pedís”. “Pero ya,” le digo, pero es que… y cuando empezaban a hablar de ciertas cosas, mientras menos sepa, más voy a vivir. Y la realidad es que yo no quiero interesarme en los temas que ustedes están hablando”, y seguimos la relación, seguimos. Y después también estaba involucrado este muchacho, Mario José Cáliz.

MV1- Ajá

MV2- Que él todavía anda ahí, haciendo sus cosas, entiendo yo, y… pero…

MV1- ¿Qué cosas?

MV2- Bueno, siempre en los temas de estos negocios, porque es una persona muy agresiva. Es una persona… que …

MV1- Cuando usted dice “estos negocios” estás hablando del narcotráfico, ¿sí?

MV2- Sí, correcto. Él inclusive llegó varias veces a ofrecerme cómo participar.

MV1- Ajá

MV2- Como pasar, me decía, en pajillas de semen eh, eh… droga.

MV1- Ajá

MV2- Yo le digo: “Tenés una cabeza que te vuela. ¿A quién se le van a ocurrir esas cosas? Tienes buena cabeza”. “No, mirá”, me decía. Él toda la vida estuvo en temas peligrosos como el… el tema de los vehículos, el robo de vehículos, y todo eso. El papá, el hermano… estuvo preso el hermano y él siguió con esos temas. Él es el único que quedó vivo de, de toda, de toda, de toda esa… ese grupo de muchachos de Gracias. Y se llevaba muy bien con el Rojo cuando ellos se empezaron a pelear con Don H. Eh… bueno, hasta donde sé, también como que ellos participaron en varias, varias limpiezas que hacían ellos.

MV1- ¿A qué te refieres?

MV2- Eh…

MV1- ¿Matar gente?

MV1- ¿Adónde pasaba la droga?

MV2- O sea, en Honduras

MV1- Ajá. ¿Adónde iba?

MV2- Venía, pues, para, para acá.

MV1- ¿Para los Estados Unidos?

MV2- Sí. Que él no quería que se quedara en Honduras porque era un pueblo, era un país pequeño, y eso ocasionaba problemas. Entonces, ahí es donde empezaba… La gente que los narcomenudeaba empezó a desaparecer.

MV1- Pero usted le, le pasaba información al Rojo y al (Don) H, ¿sí?

MV2- No, porque yo en ese tiempo no era funcionario. Eh … Yo estaba en Gracias, en el restaurante. Eh… Él sí me llamaba me, y me decía: “Mirá… ¿cómo vamos a hacer? Podemos hablar para tal cosa”. Yo entiendo como es mi hermano. Me hubiera mandado a meter preso solo él.

MV2 -Y, pues, ¿qué tipo de información le podía pasar si en ese momento estaba el presidente Zelaya… ¿con quién le pudiera conseguir la información? Yo era … yo estaba prácticamente manejando el hotel y el restaurante de mi familia.

MV1- Así que está diciendo que en ningún momento le, le pasaste información a El Rojo o a Don H.

MV2- Con Don H, no. Solo hablé dos veces de saludarlo. Porque él no, no me… no me… no me … o sea, o sea, no… no…

MV1- O sea, que nunca les pasaste información a esos señores, o directamente o indirectamente por medio de terceros.

MV2- Pues …

MV1-Piénsalo bien.

MV2- Correcto. Yo le, le decía a, a, al … ¿cómo se llama? a Carlos… “Carlos”, le digo yo, ¿y cómo es que hacen estas papadas aquí?” “Mirá: hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto y pasar todo lo que iban a traer”.

MV1- Él te explicaba cómo traspasaban la droga por Honduras.

MV2- No. Cómo aterrizaban.

MV1- Ah, cómo aterrizaban ellos.

MV2- Sí. Iban ellos con unas luces que parecían de Navidad, decía él bromeando.

MV1- ¿Por qué él te comentaba a ti todo eso?

MV1- ¿En qué año es este que estamos hablando?

MV2- Eso fue en el año del presidente Zelaya.

MV1- ¿Qué año?

MV2- Creo que fue en el dos mil siete, ocho; el dos mil siete u ocho. No recuerdo quién era el ministro de… de Defensa o de Seguridad. Hacían ellos lo que querían y la gente les tenía mucho miedo. Inclusive hasta la Policía. Pero cuando llegamos una vez… eh… me dice él: “¿Qué querés, huh… “No, mire”, le digo yo, “no le puedo pedir nada. Si yo no estoy en esas cosas”. “Yo quiero que vos trabajés en esto”, me dijo. “Yo sé como es mi hermano”, le digo. “Sí, sí, pero tenemos que participar en algo”, me dice Carlitos. Entonces se quedaba viendo, así como… Él era mi amigo, me quería. Tampoco es que me quería meter en esas cosas. Mucha gente se aprovechó de ellos. Mucha gente estuvo obteniendo regalías de todo. Carlitos me, me regaló una yegua. Una yegua peruana. Que no era cara, porque él me había quedado debiendo el alquiler de la casa. Y tampoco era, era tanto lo que me debía, pero él me regaló una yegua. Porque ellos andaban con caballos (No se entiende).

MV1- ¿Y por qué te debía dinero?

MV2- ¿Quién? ¿Carlitos? Porque él vivía en mi casa y me pagaba el alquiler. Entonces hubo un tiempo que no me había ajustado el dinero y… y, pues, como éramos amigos, me tocaba esperar hasta que el papá le mandara. Y fue poco, realmente; como unos cinco o seis meses. Y después me regaló… me regaló esa yegua. Era una yegua de dos mil dólares; era una yegua barata. Bueno, lo que, lo que uno podía obtener.

MV1- Ajá

MV2 -Porque mis ingresos solo eran… bueno, prácticamente lo que el hotel me daba y lo que trabajaba en… en la propiedad que me dejó mi papá.

MV1-Te quiero enseñar algo.

MV2- Ajá

MV1 -¿Qué es eso?

MV2- Eso es una T y una H.

MV1- Ajá. ¿De quién?

MV2- Supuestamente es Tony Hernández.

MV1- ¿Supuestamente?

MV2- Porque… por eso le digo: ¿cómo voy… vamos a poner las propias iniciales de uno en algo tan, tan delicado?

MV1- Pero, ¿qué es esto? ¿En qué está esa…?

MV2- No, eso es una… Eso es un… un kilo… o un paquete de droga, supuesta droga.

inteligente de poner mis iniciales en algo así? Era, era lo que yo le comentaba la vez pasada. Ninguna de estas personas se vino alegre con, con el Presidente.

MV1- ¿Quiénes personas?

MV2- Todos los que están aquí. Ninguno de ellos se vino alegre con él…

MV1- ¿Qué tiene que ver él con ellos y sus problemas en los Estados Unidos y el narcotráfico?

MV2- Porque precisamente les cortó una parte de alas con la Policía cuando empezó a depurarlos. Ustedes también empezaron a colaborar mucho más, a trabajar más, más con gente responsable. Y … la depuración valió la pena, y ellos estaban muy, muy, como dicen, muy enojados. Sí, a mí me habían comentado que habían dicho que yo tenía caletas también en unos… en unos camiones en Santa Bárbara. No sé si ha escuchado eso también. Que salió así entre las voces de, del mismo, de la misma gente que se lleva en ese, en ese ámbito.

MV1- ¿Entonces, usted piensa o está queriendo decirme que todo esto es un malentendido?

MV2- No…

MV1- OK

MV2 -… que en efecto, si pusieron eso… quién… lo puso. Yo no voy a poner algo que va a ser de mi propio daño… poner mi nombre o mis iniciales en algo que yo sé que obviamente todo el mundo va a decir: “Ése es Tony. Ésas son las iniciales de Tony”.

MV1- Entonces, ¿usted está diciendo que nunca ha participado en narcotráfico?

MV2- Eso no es mío. Ni, ni… o sea, participado en, en estar con ellos, pues obviamente que sí, pero, eh… algunas veces sí me ofrecieron que entrara, como le repito. Me dijo este señor, el Rojo…

MV1- Ajá

MV2- “Quiero que participés en un, en un cargamento”. “Hijoeputa”, dije: “Este señor confundió la amistad”. Él estaba tomando. Porque ellos no son amigos de nadie, obviamente. Y Carlitos se me quedo viendo así como quien dice: “Pensalo y hoy (No se entiende) saliendo de ahí y te vienes para acá”. Eh … yo le dije que tal vez no puede venir a relevancia el hablar de principios, pero el participar en eso es como el temor que he tenido yo en… Sí me tomo mis tragos, pero jamás he probado una cosa de esas por el temor que le tengo, que mi papá me inculcó, a eso, y el temor de que me gustara y poder ser un nadie después.

MV1- No estamos hablando de …

MV2- Sí, sí

MV1- … consumir drogas.

MV2- Sí, usted manda.

MV1- Porque, eh … no vale la pena … si usted lo que realmente quiere hacer es cooperar y ayudar tu situación … sentarme aquí y escuchar cosas que no son verdad … Tú dices que no participaste en el narcotráfico o no me contestas la pregunta. Lo que dices es: “Bueno, me invitaron, me invitaron”. Señor, esto no llega aquí por alguien invitarte a participar en una vuelta. Usted ha estado metido en vueltas de narcotráfico por años, y esto no es algo que gente ha inventado porque están descontentos con tu papá, que diga, con tu hermano. Piénselo bien.

MV2- No; sí, sí

MV1- Tienes una oportunidad aquí …

MV2- Sí, pero …

MV1- La estás desperdiciando.

MV2- Pero, pero eso no … no … Como le repito: Yo quiero participar en todo lo que ustedes me puedan presentar, en todo lo que usted…

MV1- OK. Olvídate de ese kilo de TH. Está diciendo que eso no es suyo.

MV2- No

MV1- Está bien. Ya lo ha dicho. Está en el record que no es suyo.

MV2- Sí, no … pero, bueno, si fuera, no pusiera mis iniciales.

MV1- Puede ser, pero … te quiero hacer una pregunta muy específica.

MV2- Ajá

MV1- ¿Desde cuándo has participado en narcotráfico? Y no me digas que te han invitado. Piénsalo bien. ¿Desde cuándo has participado en eso?

MV2- Es que el participar directamente como usted…, como le repito … O sea, yo no sé para dónde iba, por dónde pasaban. Sí sabía que ellos andaban trabajando y que hacían muchas cosas. Pero si usted mira mis, mi …

MV1- Pero, ¿usted los ayudaba? ¿Tú los ayudabas?

MV2- No, pero …

MV1- Tal vez no manejabas el camión.

MV2- Pero, ¿qué información les iba a dar, si yo no era … O sea, estaba el gobierno de Manuel Zelaya, cuando era un problema entre los dos partidos. Cuando él era del partido … existía el partido liberal, no podía entrar ni una persona a consultar algo ahí … al ministerio, … al gobierno.

MV2- No, porque en ese momento, ¿yo quién era? Era un … bueno … un simple mortal como decimos en … en el argot popular allá. Pasaba desapercibido, tranquilo. Sólo era el hermano de Juan Orlando, porque él era diputado nada más en ese momento.

MV1- Eso es bastante poder en Honduras.

MV2- No, el diputado de Lempira no. Cuando él ya fue secretario y presidente del Congreso, ¡ahí! Pero diputado, no. Yo fui diputado cuatro, los cuatro años anteriores y fue lo … lo…

MV1- Sí

MV2- Yo prácticamente conocí cosas que en años anteriores fueron mucho mejor, como dicen … pero, directamente, como le digo …

MV1- No, estoy … no tiene que … Yo no te pregunté “directamente”. Yo te pregunté si tú has participado en vueltas de narcotráfico. No estamos … Yo no quiero estar aquí para jugar con palabras.

MV2- Sí, sí; lo entiendo.

MV1- Tú sabes porque estás aquí.

MV2- Pero es que yo no sé cómo responderle si le digo que no, porque usted me dice que está seguro que sí. Y yo … y yo quisiera saber … qué hice, (en) qué participé, cuándo le dije a Daniel: “Vamos a traer tal cosa” o “Ustedes háganlo por aquí. O hagan lo otro por allá”.

MV1- Entonces, tú no vas a estar convencido hasta que se te muestren las pruebas de lo que me quieres decir.

MV2- Porque yo no he participado, yo no he tenido ninguna ganancia de eso. No he tenido ninguna … Si usted mira como vivo, mis cuentas y todo, pues, eso es prácticamente lo que he logrado hacer con mi negocio (unintelligible).

MV1- Bueno, hay varias formas de esconder ganancias.

MV2- Sí, no, claro

MV1- ¿OK?

MV2- Claro. Hay varias formas de esconder ganancias. Pero, directamente, …

MV1- Y, mira, si tienes algún temor … si tienes miedo de hablar de ciertas personas, eh, socios, gente violenta, eso lo entiendo.

MV2- No, si ya ellos a nosotros nos han declarado la guerra desde que se vinieron. Dicen que es culpa de … del presidente que él los haya mandado. Eso nosotros lo pasamos con temor todos los días.

MV1- Bueno, a mí no me interesa esa … lo que usted está hablando es de política. Eso no tiene nada que ver …

MV1- De eso yo no sé.

MV2- Sí. Era por eso cuando yo le decía Manny: “Manny, la gente sabe porque salieron en los medios diciendo que yo había venido”. Que dijeron que nunca vine.

MV1- Bueno, es más: cuando usted se reunió con el oficial que está aquí al lado mío, los fiscales, …

MV2- Ajá

MV1- … usted dio declaraciones falsas a ellos.

MV2- Mmm. Habría que ver cuáles. Mañana publicamos la segunda parte de este testimonio de Antonio “Tony” Hernández desclasificado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Tomado de Diario La Prensa.

