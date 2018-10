Trump advierte a caravana de migrantes: “Es una invasión a los Estados Unidos”

Estados Unidos

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que “las Fuerzas Armadas están esperando” a la caravana migrante que se acerca desde Honduras con la intención de cruzar la frontera mexicana y llegar a territorio estadounidense. “Muchos mafiosos y algunas personas muy malas están mezcladas en la Caravana que se dirige a nuestra frontera sur”, comenzó diciendo Trump en su cuenta de Twitter.

Many Gang Members and some very bad people are mixed into the Caravan heading to our Southern Border. Please go back, you will not be admitted into the United States unless you go through the legal process. This is an invasion of our Country and our Military is waiting for you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de octubre de 2018