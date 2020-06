Trump alimenta teoría conspirativa sobre manifestante de 75 años agredido por la policía

Washington, EEUU

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dejó entrever que el manifestante de 75 años, herido por la policía en medio de las manifestaciones en Nueva York, podría ser un provocador del movimiento de corte anarquista Antifa.

«El manifestante de Buffalo empujado por la Policía podría ser un provocador de Antifa. Martin de Gugino, de 75 años, fue empujado después de que pareciera que estaba examinando las comunicaciones de la policía para bloquear su equipo», dijo Trump en Twitter.

Buffalo protester shoved by Police could be an ANTIFA provocateur. 75 year old Martin Gugino was pushed away after appearing to scan police communications in order to black out the equipment. @OANN I watched, he fell harder than was pushed. Was aiming scanner. Could be a set up?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2020