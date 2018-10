Trump: “Comenzaremos a recortar las ayudas a Guatemala, Honduras y El Salvador”

Estados Unidos

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado recortes a la ayuda extranjera en perjuicio de Guatemala, Honduras y El Salvador, señalando a los Gobiernos de esos países por fallar en su intento de detener la migración ilegal hacia EE.UU.

Guatemala, Honduras and El Salvador were not able to do the job of stopping people from leaving their country and coming illegally to the U.S. We will now begin cutting off, or substantially reducing, the massive foreign aid routinely given to them.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de octubre de 2018