Trump dice que empezará a deportar a «millones» de inmigrantes la próxima semana

Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las autoridades migratorias iniciarán la próxima semana un proceso de deportación de «millones» de inmigrantes sin papeles.

«La próxima semana el ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas) empezará un proceso para deportar a millones de inmigrantes ilegales que han entrado a Estados Unidos de manera ilícita. Serán deportados tan pronto como lleguen», aseguró Trump en Twitter.

Only a few people showed up for the so-called Impeachment rallies over the weekend. The numbers were anemic, no spirit, no hope. More importantly, No Collusion, No Obstruction!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2019